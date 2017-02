La diversité de Didier Lucien

Même s'il parle de la Perle des Antilles, qu'il lira des discours de Duvalier et que seront projetées des images d'archives, Ai-je du sang de dictateur n'est pas un spectacle sur Haïti, affirme Didier Lucien. «C'est plus sur la position dans laquelle je me retrouve: né en Haïti, mais ayant vécu ici, avec ma culture 100 % québécoise.»

C'est du sérieux

Et si on attend ce champion de l'impro dans une comédie pure, les gens risquent d'être également surpris.

«C'est plus sérieux que moi. J'y raconte un peu l'histoire d'Haïti. Ce n'est pas très drôle, mais j'avais besoin de ça pour raconter mon histoire à moi.»

«Il y a une partie documentaire, mais tout n'est pas vrai à mon propos. J'ai cherché pendant un an à trouver des discours-fleuves de Duvalier. C'est du Shakespeare.»

Il a collaboré étroitement avec Guillaume Chouinard à la mise en scène du texte, qu'il a mis près de quatre ans à écrire. Si on le voit peu au théâtre, il demeure, par ailleurs, très actif à la télé en ayant tourné dans deux séries cette année: Marche à l'ombre (Séries+) et The Art of More (série américaine avec Dennis Quaid).

Au printemps, il dirigera un spectacle des étudiants de l'École nationale de cirque. Il a d'ailleurs travaillé à deux spectacles du Cirque du Soleil récemment.

«J'aurais aimé aller à l'École de cirque, je voulais être maître de piste. J'ai failli le faire, l'an passé en Afrique, avec le Cirque du Soleil, mais en raison de problèmes politiques, le show a été annulé quatre jours avant le départ. À l'École de cirque, il y a des jeunes de partout dans le monde. Comme j'avais le goût de faire une danse maorie, un étudiant néo-zélandais, qui connaissait ça très bien, m'a expliqué comment faire.»

Ah, la diversité!

Ai-je du sang de dictateur? est présenté à Espace libre jusqu'au 11 février.