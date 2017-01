Théâtre Québec-Montréal: sur les planches de l'autoroute 20

Vous connaissez les compagnies Niveau Parking, Théâtre Blanc, Les enfants terribles, La Vierge Folle ? Non ! Pourtant, vous avez vu Dans la république du bonheur, Trainspotting, Gloucester, Photosensibles. Toutes ces productions nous viennent de Québec.

S'il existait sur la patinoire, en des temps reculés, une rivalité entre Québec et Montréal, sur les planches, le jeu d'équipe est davantage mis de l'avant. On a assisté à près d'une vingtaine de jeux de puissance Québec-Montréal en un an. Pas de quoi laisser tomber les gants. Mais les préjugés, si.

« Les choses ont changé, il y a une plus grande ouverture des deux côtés », dit la metteure en scène, comédienne et auteure Marie-Josée Bastien, qui participe depuis longtemps à au moins une production par an à Montréal.

« Le théâtre, ça prend du temps. Gloucester a mis cinq ans. Faire Québec-Montréal nous aide à jouer plus de 20 fois, Gloucester, 45 fois au total. Sinon, on arrête de faire de la création. »

Le nouveau directeur artistique de la section française de l'École nationale de théâtre, Frédéric Dubois, qui est originaire de Québec, note aussi que la donne a changé. « Depuis cinq à dix ans, ça s'est ouvert. Il y a moins de scrupules et de protectionnisme. Dans les années 70, au Trident, les acteurs de Québec jouaient les poignées de porte, donc il fallait protéger Québec. Mais les jeunes n'ont plus cette sorte de pudeur d'être de telle ou telle ville. Parfois, un acteur habite à Montréal, mais joue à Québec et personne ne le sait. »

Le Prospero de Montréal a présenté plusieurs productions québécoises depuis cinq ans. Sa directrice, Carmen Jolin, souligne la qualité de ces pièces.

« Ils ont le goût de rencontrer d'autres publics qui ont d'autres regards et exigences. Nous, on est ouverts aux coproductions dans les deux sens. Ce n'est pas fini, ça va continuer. Il faut que les publics et les spectacles se rencontrent aussi. La circulation fait que le sang de la culture se renouvelle. La ville de Québec doit s'ouvrir davantage aussi. »