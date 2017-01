Regard sur la relève: les choix de Brigitte Haentjens

Qui sont les jeunes talents à suivre en 2017 au théâtre? La metteure en scène et directrice artistique du Théâtre français du CNA, Brigitte Haentjens, nous parle de quatre artistes prometteurs.

Philippe Boutin, comédien et auteur

« Il a mis en scène une folie: un opéra inspiré du mythe de Tristan et Iseult. » Le vin herbé, un spectacle « hors norme » réunissant 60 interprètes, a été présenté par le Ballet Opéra-Pantomime (BOP), à l'Arsenal, en juin 2016. « Philippe est un jeune homme qui travaille en équipe, qui a beaucoup d'ambition et ne craint pas les défis. » Philippe Boutin présente une nouvelle création, Being Philippe Gold, à la salle Fred-Barry, du 24 janvier au 11 février. Le comédien sera également de la distribution de Nuits frauduleuses, mise en scène par Alix Dufresne, au Théâtre d'Aujourd'hui dès le 25 avril.

Alice Pascual, interprète

« On ne la reconnaît pas d'un rôle à l'autre, Alice est très mobile, malléable ; elle choisit ses rôles, ses expériences, cela se sent, se voit. Elle cultive son originalité et s'engage avec enthousiasme. » Alice Pascual sera sur la scène du Théâtre d'Aujourd'hui en février dans la reprise de J'accuse d'Annick Lefebvre, également présentée à La Bordée, à Québec, dès le 10 janvier.

Catherine Vidal, metteure en scène

« Catherine est méticuleuse, rigoureuse. Son travail se fonde sur les mots, ce qui n'empêche pas l'imagination et la poésie. Femme de littérature et de profondeur. » Deux productions en tournée sont à son agenda cet hiver : Le coeur en hiver d'Étienne Lepage, une production jeunesse du Théâtre de l'oeil ; et une mise en lecture produite par le Festival international de la littérature dans les maisons de la culture jusqu'en avril, joliment intitulée Le paradis n'est-il pas une bibliothèque ?.

Julie Vallée-Léger, conceptrice de décors

« Son langage scénographique est unique. Elle a de la créativité à revendre et un imaginaire foisonnant. Elle fait des merveilles avec des objets simples et de la poésie avec du carton. » Julie Vallée-Léger collaborera au spectacle Non Finito aux Écuries, en avril. Parmi ses réalisations qu'on peut voir cette saison : Partout ailleurs, un spectacle d'ombres du Théâtre de l'Avant-Pays, dès le 9 mars. Elle fait les scénographies du Festival du Jamais lu et du QG du Festival TransAmériques.

Édith Patenaude, metteure en scène

« Édith est une vraie lectrice, qui effectue un vrai beau travail dramaturgique, tout en étant bien de son époque. Intelligente, articulée, passionnée. Passionnée, oui. » Édith Patenaude vient de recevoir le prix de la meilleure mise en scène (production de Québec) pour 1984. Elle dirigera la pièce Far Away de Caryl Churchill, du 4 au 15 avril, au Prospero.

Andréane Roy, dramaturge

« Une jeune dramaturge, une profession rare dans notre milieu qui en emploie peu et ça prend du courage pour le faire. Brillante, cultivée, elle a travaillé notamment pour Christian Lapointe. » Andréane Roy est titulaire d'un baccalauréat en études théâtrales de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Elle rédige un mémoire « sur les communautés utopiques dans les pratiques scéniques contemporaines ». En plus d'être l'heureuse maman d'un bambin de 4 semaines.