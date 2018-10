Une comédie musicale sur Tina Turner à Broadway

MARK KENNEDY Associated Press New York

Les dates des représentations, la distribution des rôles et les autres détails seront annoncés au cours des prochains mois.

Tina a été présentée en première mondiale à Londres en avril. L'histoire a été élaborée par Katori Hall, Frank Ketelaar et Kees Prins, sous la direction de Phyllida Lloyd.

La production comprend les chansons Private Dancer, River Deep, Mountain High, Better Be Good to Me et Proud Mary, de la chanteuse aujourd'hui âgée de 78 ans.

Le spectacle s'inscrit dans la tendance des comédies musicales biographiques, à l'image des récentes productions On Your Feet ! et Jersey Boys.

Tina Turner rejoindra ainsi les grandes chanteuses Donna Summer, Carole King et Cher, qui sont actuellement en vedette à New York.