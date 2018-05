Une semaine à l'école des humoristes

17 avril, 10 h: Humour et société (Humoristes 1re année et auteurs)

Enseignants: Luc Boily et Christian Vanasse

Auteurs et humoristes se succèdent pour lire chacun leur tour leur billet d'humeur du jour ainsi que leurs exercices d'écriture. Immigration, guerre en Syrie, féminisme: tous les thèmes abordés doivent concerner l'actualité. Ils recevront ensuite les commentaires de leurs enseignants, mais aussi de leurs pairs. Le cours vise à permettre aux élèves de maîtriser l'actualité pour pouvoir l'utiliser à travers divers formats, du liner au mème, en passant par la capsule web ou la brève humoristique qui pourrait figurer dans un bulletin d'information à la Saturday Night Live.

«L'idée est d'apprendre à identifier les nouvelles et de voir comment les traiter. Ils tentent de trouver un sens à cette actualité dramatique», précise Luc Boily, l'un des deux enseignants.

Depuis près de 20 ans à l'ENH, son collègue Christian Vanasse considère que l'humour social est plus présent que jamais au Québec. «Quand j'ai commencé à enseigner, on était encore dans les relents de la grosse vague absurde des années 80-90. Il n'y avait pas vraiment de conscience sociale. L'humour politique n'était pas ce qui marchait le plus, disons ! Les étudiants sont plus branchés et informés que par le passé», explique l'enseignant qui aborde également des notions plus théoriques sur la démocratie et les systèmes politiques.

17 avril, 14 h: Écriture d'un scénario de comédie pour la télé (Auteurs)

Enseignant: Daniel Chiasson

Les élèves créent un épisode de sitcom qu'ils vont devoir présenter à des producteurs à la fin du cours. Chaque élève doit élaborer un concept de A à Z (dialogues, scène à scène, etc.), mais aussi un document de présentation écrit qui sera remis à des producteurs télé. «Tout est fait pour que ça ressemble aux conditions réelles sur le marché du travail. On leur demande de faire le processus complet d'écriture d'un 22 minutes. Je suis un peu le script-éditeur de sept étudiants!», explique l'enseignant Daniel Chiasson.

Diplômé de l'ENH en 1996, l'auteur et scénariste s'est basé sur son vécu professionnel pour monter le cours, qu'il donne pour la première année. «C'est l'enseignement à son meilleur: zéro discipline et sept personnes qui t'écoutent et veulent apprendre», confie-t-il.

18 avril, 9 h 30: Techniques vocales (Humoristes 1re année)

Enseignante: Hélène Parent

Pendant près de quatre heures chaque semaine, la coach vocale Hélène Parent donne les outils théoriques et pratiques nécessaires à ses élèves pour mieux contrôler leur appareil vocal. Souffle et tonicité des muscles qui le soutiennent, enracinement du corps, posture de la colonne vertébrale, détente du haut du corps et assouplissement de l'appareil phonateur sont les bases de la technique utilisée par l'enseignante.

Assis sur des ballons, les quatre aspirants humoristes commencent le cours en faisant des étirements. Ils utilisent ensuite des extraits de leur numéro présenté lors du spectacle de fin d'année au Club Soda pour explorer le spectre des intonations et émotions qu'ils peuvent utiliser sur scène.