Humour: hasard ou plagiat?

Sugar Sammy (2011) et Anthony Kavanagh (2017)

Sur Youssou N'Dour

Commentaire de Sugar Sammy: «Je me souviens très clairement du moment où j'ai écrit cette blague. J'étais en promo pour mon spectacle bilingue en 2011. Lors d'une entrevue à tvnet1, une station communautaire, j'ai imité Youssou N'Dour. L'animatrice a tellement hurlé de rire que j'ai demandé qu'on m'envoie le lien pour travailler ce gag et l'utiliser ensuite sur scène. Ce sont des moments comme ceux-là qui donnent naissance à des sketches pour moi.»

Explication d'Anthony Kavanagh: «On ne se connaît pas. C'est une pure coïncidence. On a essayé de se joindre, mais on a des agendas assez chargés. On a la même boîte de production et on est d'accord tous les deux que ce n'est pas du plagiat. C'est la même chanson, mais on ne fait pas du tout la même chose avec.»