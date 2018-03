André Sauvé fidèle à Juste pour rire

«Je suis désolé pour les victimes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout a tellement été dit. Mais oui, je suis vraiment désolé pour les victimes», dit l'humoriste.

Celui qui a comme productrice et gérante Lucie Rozon n'a pas l'intention de quitter sa maison de production.

«C'est mon équipe proche depuis le début et je leur reste fidèle. Et vous savez, c'est un immense paquebot Juste pour rire et, dans la petite cabine dans laquelle je suis, ça marche. C'est eux qui m'ont fait, qui m'ont emmené là où je suis et c'est une relation amicale», confie André Sauvé à La Presse.

L'humoriste, qui présente de nouveau son spectacle avec l'OSM à Montréal et à Québec dans les prochains jours, vit dans les Alpes françaises depuis quelques années. Il y était lorsqu'il a appris que le fondateur de Juste pour rire était visé par des allégations d'inconduites sexuelles.

«Je l'ai vécu à distance, parce que j'étais chez moi. C'est sûr que c'est bouleversant, que j'étais chaviré, désemparé. Mais au quotidien, quand je pense à mon équipe, ça n'affecte pas ça. Ça ne nous touche pas. Je ne travaillais pas avec Gilbert (Rozon). Alors, je deviens quasiment spectateur de cette histoire, comme tout le monde. Oui, je suis dans la boîte, mais mon quotidien ne reflète pas ça», ajoute André Sauvé.