Yves P. Pelletier: pour ou contre

Appelé par la scène à la suite de sa prestation au sein de Rock et Belles Oreilles au Centre Bell en 2015, Yves P. Pelletier a décidé de lancer Moi?, son tout premier spectacle solo. Une production présentée du 17 au 19 janvier au Monument-National où se côtoieront stand-up et personnages mythiques du comédien (M. Caron, l'extraterrestre Stromgol, le présentateur de nouvelles pour les sourds).

L'humour à personnages

Pour

«Bien entendu! On voit clairement à la télévision que les personnages sont toujours aussi populaires: Gaby Gravel, Paige Beaulieu, les émissions des Appendices, Marc Labrèche... Sur scène, ça coûte cher de transporter des costumes, perruques, etc. Ce sont des spectacles qui demandent plus de moyens que de faire du stand-up avec un tabouret et un verre d'eau. J'aime incarner quelqu'un d'autre qui peut dire des choses que je ne dirais pas. Aussi, j'aime le fait qu'ils me permettent de déconner! Mes personnages sont une partie de moi, alors si je parle de moi, je dois forcément les incarner.»

L'humour en groupe

Pour

«Les Appendices en est l'exemple parfait ! Je les vois aller et ça me rappelle RBO quand on faisait nos émissions de télé dans les années 80. C'est une solution pour certains humoristes en solo d'avoir des projets collectifs pour continuer à avancer. Mais si tu es malheureux à plusieurs, tu es mieux de rester tout seul.»

Un retour officiel de RBO

Contre

«RBO n'est pas mort. On reçoit toujours des propositions, des choses extrêmement stimulantes, mais on n'a pas le temps de les faire. Peut-être que quelque part dans le futur, on va faire des choses ensemble, mais ça va rester ponctuel. Je ne suis pas contre, mais pragmatiquement, ça regarde mal!»

La coalition des humoristes

Pour

«Pour celle-ci, mais aussi pour toutes les autres initiatives similaires. Dans cette période extrêmement troublante et dérangeante, c'est le temps de dénoncer, mais aussi de se retrousser les manches et de créer quelque chose d'autre. Je ne fais pas partie de la gang active de la coalition, mais je l'appuie. Cet été, je vais être en vacances, mais je vais m'arranger pour l'aider d'une manière ou d'une autre.»

Voyager en regardant la télé

Pour

«Il y a pas mal de gens qui viennent voir mon spectacle parce qu'ils m'ont vu dans Partir autrement. Je fais un show très ironique et sarcastique, mais je parle aussi de voyages, de relations sentimentales, dans un autre registre d'humour. Les gens me disent qu'ils n'ont pas la chance de voyager, mais qu'ils ont visité certains pays grâce à moi. Je suis un grand consommateur de ce type d'émissions, comme Chacun son île ou Rendez-vous en terre inconnue.»