Rentrée humour: ils vont nous faire rire

Laurent Paquin

Au Monument-National du 8 au 11 novembre

Pour Déplaire, son quatrième spectacle solo, Laurent Paquin se déclare officiellement plus heureux, plus à l'aise et surtout plus libre que jamais sur scène. L'humoriste aux 22 ans de métier sort de sa zone de confort pour casser son image de gentil garçon. Il annonce ainsi un spectacle «plus mature, plus vrai, plus simple, plus cru», dans lequel il assume désormais le fait qu'il ne plaira pas à tout le monde. Se rapprochant des racines du stand-up, Laurent Paquin devrait adopter un ton résolument plus mordant, cinglant et cynique, plus proche de ce qu'on déjà pu voir quand il cause politique.