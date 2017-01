Regard sur la relève: les choix de Martin Petit

Maude Landry

«J'anime souvent des soirées au Bordel Comédie Club, car ça me permet de rester connecté sur ceux qui montent. Maude a été mon coup de coeur cet automne. Quand je suis là, je demande toujours qu'elle soit sur le show. Elle a vraiment trouvé son ton dans l'absurde. Elle se jette là-dedans et elle me fait beaucoup rire. Il y a quelque chose d'empoisonné dans son humour, un ton original qui me fait penser à une jeune Woody Allen.»

François Bouliane

«Il animait souvent au Bordel, et je trouve qu'au cours de la dernière année, sa recette a vraiment commencé à fonctionner. C'est un gars très relax sur scène, un géant, mais très peu sûr de lui. La confiance en soi qui lui manquait il y a quelques années est maintenant là. Il habite vraiment la scène et son corps, en plus d'être très bon improvisateur. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer pour lui.»

Simon Gouache

«Je ne sais pas si Simon est vraiment de la relève, mais pour moi, on en fait partie tant qu'on n'a pas sorti son premier one-man-show. Je le connais depuis sa sortie de l'école. Je l'ai repéré tout de suite. Il a trouvé sa voie dans les dernières années, mais c'est très long de faire du bon stand-up comique. Chaque nouvelle joke qu'il fait est toujours meilleure que la dernière. Il est prêt selon moi à passer à la prochaine étape. Les gens qui le rencontrent pour la première fois se demandent pourquoi il n'est pas partout. Simon est en humour le meilleur rapport qualité-prix à Montréal en ce moment (rires).»

Simon Delisle

«Simon a un look extraterrestre et je l'adore. Il est très dynamique et a une bonne plume. Il fait d'ailleurs beaucoup de collaborations d'écriture avec d'autres humoristes. Il est généreux et très professionnel. C'est un bel électron à voir aller sur scène. Il n'a peur de rien, ce qui lui donne une latitude que les autres n'ont pas, et il en profite.»

Guillaume Pineault

«Je l'ai vu pour la première fois au printemps dernier. C'est vraiment monsieur Charisme et il est très sympathique. Il fait lui aussi beaucoup de collaborations. On le retrouve notamment dans ALT, l'émission de Phil Roy à VRAK, et je l'ai pris dans Les pêcheurs l'été dernier pour faire un garagiste qui cruisait ma mère. Il a une dégaine ultra sympathique et un ton bien à lui.»

Mélanie Ghanimé

«Mélanie Ghanimé a produit les meilleurs numéros originaux présentés au Bordel depuis un an, elle a, comme Simon Gouache, pris cette maturité et cette assurance qui fait qu'elle est prête à prendre la voie du one-man-show.»