Vivre ensemble, un roman à clés qui fait scandale

Dans Vivre ensemble, 14 e titre de la romancière et scénariste Émilie Frèche, un couple décide de vivre sous le même toit. L'homme et la femme ont chacun un fils d'une précédente union. Ils ont vécu les attentats du Bataclan de près et en ont gardé des stigmates. La cohabitation du couple est difficile en grande partie à cause du fils de l'homme, un garçon d'une intelligence supérieure, mais qui est aussi capricieux, caractériel et violent.

C'est simple, il empoisonne le quotidien de la famille recomposée. Jusqu'ici, cela pourrait être un roman comme les autres. Sauf que le 8 août dernier, on apprenait dans les pages de L'Express qu'Émilie Frèche se serait inspirée de sa vie personnelle pour écrire Vivre ensemble. Résultat: l'ex de son conjoint, qui est le député socialiste Jérôme Guedj, ne la trouve pas drôle.

Cette ex, c'est Séverine Servat, journaliste au magazine Gala, et mariée aujourd'hui à François de Rugy, président de l'Assemblée nationale française. Mme Servat s'est dite horrifiée de se voir dépeinte en «salope» et en «folle» alors que son fils, lui, est décrit comme un monstre. Si bien qu'elle a déposé une plainte pour atteinte à la vie privée (après quelques tractations judiciaires, la maison d'édition Stock s'est finalement résignée à insérer un encart qui rend compte du différend entre les deux camps dans les 11 000 exemplaires mis en vente à la fin août).

Le père de l'enfant, et conjoint d'Émilie Frèche, a répliqué en accordant une entrevue à l'hebdomadaire Le Point. Il accuse son ex d'être aigrie et de ne penser qu'au buzz, sans égard pour leur enfant.