Rentrée littéraire québécoise: ils feront la rentrée

Martine Delvaux

Thelma, Louise & moi. Héliotrope. En librairie.

L'auteure analyse sous tous les angles le film Thelma & Louise, qui a transformé sa vision de la place des femmes dans le monde.

Alexie Morin

Ouvrir son coeur. Le Quartanier. Parution: 23 octobre.

Un premier roman autobiographique pour la poète qui avait publié Chien de fusil, où il sera question des divers traumatismes de l'enfance et de l'adolescence.

Daniel Grenier

Françoise en dernier. Le Quartanier. Parution: 23 octobre.

Un road novel dont la protagoniste est féministe et en fugue pour l'auteur de L'année la plus longue.