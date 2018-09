Martine Delvaux: sur la route des femmes

«Mon livre dit ça: entendez-moi, je ne vais pas raconter cela comme vous voudriez que je le raconte. Mais je vais pleurer, par exemple. C'est comme si les larmes étaient la trace, la preuve, qui devrait suffire pour nous faire comprendre que quelque chose de très grave s'est passé. Et derrière tout ça, il y a tout ce qu'on reproche aux femmes qui dénoncent les agressions sexuelles. Comment elles doivent être de bonnes victimes, dire les choses comme il faut, être crédibles, que la cause soit suffisamment bonne pour qu'on puisse l'amener en cour alors qu'on sait très bien, selon les statistiques, que très peu d'hommes sont punis par rapport à ces crimes-là. J'ai écrit ce livre avant le mouvement #metoo, qui est arrivé comme j'approchais de la fin, et c'est là que j'ai saisi tout l'enjeu de mon livre. Les larmes disent ça.»

Pour un autre regard

Martine Delvaux adore le cinéma, à tel point qu'elle se demande même dans son livre si elle ne le préfère pas à la littérature. Et c'est bien parce qu'elle l'adore qu'elle se montre aussi critique. Elle ne s'est pas fait que des amis en analysant sévèrement, par exemple, les récents films de Denis Villeneuve ou Louis Morissette, des commentaires qui détonnaient dans le concert d'éloges.

«Ce que je reproche à certains films est de reconduire des clichés qui ne sont plus intéressants, explique-t-elle. Ce n'est pas intéressant, comme membre du public et cinéphile, d'aller voir des films où on me rappelle tout le temps les mêmes rôles donnés aux femmes. Où les réalisateurs sont complaisants dans les scènes de violence envers elles. On a le droit de poser un regard féministe sur un film, on a le droit de dire: ‟Il est beau, ton film, mais peut-on avoir un autre imaginaire? Peut-on voir les choses autrement?"»

«Est-ce que le cinéaste peut se rappeler que dans la salle, il y a des femmes et pas juste des garçons?»

Modèle féministe pour les unes, trop féministe pour les autres, Martine Delvaux ose prendre la parole publiquement, avec les conséquences qui vont avec. «Oui, j'ai vécu des saloperies. Des coups bas. Il n'y a pas d'assentiment, je suis dans une zone trouble. C'est sûr que je vais m'attirer des réactions négatives. Je m'y attends. Mais je réussis à gérer. J'ai juste l'impression de faire ce que je dois faire, c'est tout.»

Elle admet qu'aucun autre film après Thelma & Louise n'a eu autant d'impact sur elle, sauf peut-être la série The Handmaid's Tale. Et c'est bien ça le problème, ce manque de représentation, chez les réalisatrices ou les actrices dans des rôles consistants. C'est aussi pourquoi Thelma & Louise est un jalon dans l'histoire du cinéma, comme dans la vie de Martine Delvaux. «Je pense que les femmes ont été marquées par ce film parce qu'il montrait l'état des choses, ce qui nous attendait si on n'agissait pas, si les choses ne changeaient pas. L'horizon est sombre, mais ce qui m'est resté, c'est vraiment l'importance des amitiés. Quand Thelma et Louise scellent leur pacte, quand elles s'embrassent avant de plonger, ça donne des frissons, parce que je pense que le film donnait la permission d'être amies à ce point-là. Ça disait: c'est juste nous, et puis fuck le reste.»

Thelma, Louise & moi. Martine Delvaux. Héliotrope. 237 pages.