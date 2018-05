Raphaël Arteau McNeil: connaître ses classiques

À l'heure où le Québec se désole du taux de décrochage élevé dans ses écoles, et alors que plusieurs se questionnent sur la qualité de ce que l'on enseigne aux jeunes Québécois, Raphaël Arteau McNeil, professeur de philosophie au cégep Garneau, ne jure que par les classiques. Il y a 10 ans, ce diplômé en philosophie du Boston College a contribué à créer un certificat sur les oeuvres marquantes de la culture occidentale à l'Université Laval. De Platon à Kundera en passant par Tocqueville, Einstein, Céline et Descartes, il propose un corpus d'un peu plus de 70 oeuvres qui, selon lui, constituent la base d'une solide culture générale.

Quelle est la genèse de ce certificat d'enseignement par les grandes oeuvres?

J'ai étudié au Boston College et aux États-Unis, il y a une tradition de Great Books College, des lieux d'enseignement des grandes oeuvres de la culture occidentale. Au Québec, le seul équivalent serait le Liberal Arts College de l'Université Concordia. Étudiant au cégep, j'avais moi-même apprécié que certains profs organisent des groupes de discussion autour de livres ou de textes au programme. Devenu professeur à mon tour, j'ai constaté à quel point les jeunes n'avaient plus de références communes. On peut croiser un étudiant spécialisé dans les combats militaires de la Seconde Guerre mondiale ou un autre qui aura tout lu Flaubert, mais entre ces deux pôles, il y a très peu de culture commune.

Est-ce un constat d'échec de notre système d'éducation?

Je fais un constat dur et sévère quand je parle d'une génération de déshérités. Et je m'inclus là-dedans. Quand je suis sorti du cégep, il me manquait des références, une vision large de l'histoire. Notre système d'éducation vise avant tout à apprendre un métier ou une profession, c'est un système spécialisé. L'école, pour des raisons qui s'expliquent, a abandonné la grande culture. Aujourd'hui, l'élève peut très bien faire un travail sur Hamlet ou sur Le roi lion de Disney, l'école ne fait plus la distinction entre les deux. On laisse les jeunes choisir selon leur intérêt, ils sont libres de leur apprentissage. Je le sais, j'ai quatre enfants. Et ils ont vu Le roi lion qui est un très bon film. Mais il n'a pas sa place à l'école. Le résultat, c'est que la culture commune s'effrite. Seuls les jeunes qui grandissent dans des milieux où la culture est valorisée s'en réchappent. Alors oui, c'est un constat d'échec.

Pourquoi un retour aux classiques?

Je crois important de refaire le lien avec la grande tradition, de revoir les grandes oeuvres de philo, de littérature, de science, d'histoire et de religion qui ont ponctué l'histoire. L'objectif est à la fois pour se mettre en clair avec soi-même, apprendre à se connaître, à réfléchir et pour sortir de nous-mêmes aussi. Et de la culture de la consommation ambiante. Il y a un plaisir à discuter des textes et des oeuvres et à ne pas considérer l'éducation d'un seul point de vue utilitaire. Je ne veux surtout pas retourner au cours classique qui était élitiste et réservé à un petit groupe, surtout des hommes. Mais en voulant démocratiser l'éducation et en voulant rompre avec l'élitisme, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Qu'on ait voulu en finir avec l'autoritarisme, le sexisme et le racisme, j'en suis, mais on aurait pu conserver les grands textes. Et les rendre accessibles à tous.

Comment détermine-t-on une grande oeuvre?

Essentiellement, ce sont les oeuvres qui ont marqué leur époque. C'est basé sur un fait historique.