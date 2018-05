Ariane Bessette: enquête poétique

«Mais le roman a beaucoup bougé durant les différentes versions. Je connaissais le début et la fin, mais le milieu, non. Au début, j'étais plus dans la poésie, puis l'enquête a pris le dessus.»

Critique

Dans ce suspense psychologique fort bien construit, Ariane Bessette trace le portrait d'une femme à la recherche de son enfant. Elle a accouché il y a 33 ans d'une fille mort-née, dont elle n'a jamais vu le corps. L'appel téléphonique d'une jeune inconnue née le même jour dans le même hôpital lui fait croire que son enfant a, peut-être, été dérobé. La femme remonte le fil ténu de la mémoire. Elle retrouve «sa» fille et les «parents» de celle-ci. Alimenté par de courtes phrases et une écriture sensible, le roman nous tient en haleine. On s'identifie à cette mère. On la croit, et puis non, mais peut-être que si, après tout. C'est un livre sur l'espoir, le désir, la folie. Une belle et touchante entrée en fiction pour son autrice.

La crue. Ariane Bessette. Québec Amérique, 163 pages.