Le vrai du faux des romans Yamaska

«On s'est entendues sur une courbe générale pour chacune des histoires; on a découpé ça en 14 chapitres, avec une trame dramatique générale pour chaque chapitre, puis on y est allées scène par scène. Une fois que le plan a été clair, on s'est relues mutuellement», explique-t-elle. Pour replonger dans l'univers des personnages qu'elle ferait revivre, l'auteure a réécouté les 163 épisodes de la série, près de 1000 heures de télé.

Dominique Drouin a donc écrit Réjanne, Anne Boyer, Hélène, et le troisième ouvrage, Julie, a été écrit à quatre mains.

«Ce sont des hybrides entre un scénario et un roman. Ça se lit comme un roman, mais ceux qui les liront vont vraiment retrouver la série. Les personnages y figurent tous, ce sont de petites scènes courtes. L'idée, c'était de faire replonger les gens dans l'univers de la série», explique Anne Boyer.

Chacune des trois femmes vit un drame ou une remise en question majeure. Pour Réjanne, la quête est davantage sociale, liée à son fils Geoffroy, adopté en Haïti. Hélène vivra un nouvel amour et Julie sera plongée dans une remise en question à la suite d'un événement tragique. Les trois livres se passent au même moment et les héroïnes s'y rencontrent puisqu'elles sont amies. Une contrainte supplémentaire pour les auteures.

Anne Boyer l'avoue sans peine, l'écriture d'un roman n'a pas été un exercice facile. «J'étais un poisson télévisuel en dehors de son bocal. J'étais dans des eaux inconnues et ç'a été un choc. Ça fait 30 ans que j'écris pour la télé, on n'est jamais sûr de rien, évidemment, mais on connaît l'écriture. Là, j'étais incapable de dire si c'était bon.»

Et les actrices, dans tout ça? Elles ont été mises dans le coup dès le début, puisque c'est leur visage qui devait figurer en couverture. «À la fin de nos romans respectifs, on est allées manger avec les actrices pour leur dire: "Bien, voici ce qui arrive à vos personnages", raconte Anne Boyer. J'ai annoncé à Hélène, pardon, Anne-Marie, qu'elle rencontrait un gars. Et son réflexe, ç'a été de demander: "Mais qui va jouer Gabriel?" Alors je lui ai dit que c'était George Clooney, puisqu'on pouvait avoir qui on voulait!»

De l'écran au papier

Si l'expérience de prolonger une série télé par la voie des livres est à peu près inédite au Québec, c'est chose fréquente ailleurs dans le monde. Le plus récent exemple est la série britannique Black Mirror, diffusée sur Netflix, qui se poursuivra dans les pages de trois romans. «Nous annonçons que la série se poursuivra dans un format révolutionnaire: le papier», a blagué le créateur de Black Mirror, Charlie Brooker, lors de l'annonce de la parution des livres en mai dernier. Le premier ouvrage, écrit par un trio d'auteurs (Cory Doctorow, Claire North et Sylvain Neuvel), paraîtra en septembre.

________________________________________________________________________________

Hélène. Anne Boyer (avec la collaboration de Dominique Drouin). Les éditions de l'Homme. 256 pages.

Julie. Dominique Drouin et Anne Boyer. Les éditions de l'Homme. 234 pages.

Réjanne. Dominique Drouin (avec la collaboration d'Anne Boyer). Les éditions de l'Homme. 248 pages.