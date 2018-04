Bernard et Cécile Pivot: d'un Pivot à l'autre

Lire!, de Bernard Pivot et Cécile Pivot

Comment lire?

Comment lire? Affalé dans un fauteuil? Au lit? Pas chez les Pivot!

Bernard est un «lecteur janséniste qui considère qu'il ne faut pas cumuler les plaisirs du corps et de l'esprit». Il faut être «physiquement ni bien ni mal, être absent de sa carcasse pour être le plus présent possible dans les mots de l'écrivain». Fumer en écrivant, oui, pas en lisant: la fumée pourrait «déranger les personnages».

Pas question non plus de lire sur la plage dans «la rudesse des galets» et «l'intrusion horripilante du sable».

Cécile a besoin d'une chaise sur laquelle poser ses coudes. Ou debout dans la cuisine. En fait, elle change sans cesse de lieu, pour fuir les nombreux «sujets de diversion», du rangement au lave-vaisselle à la radio. «Courage, fuyons!»

De toute évidence, et contre toute attente, cette femme n'a pas pris en grippe le livre bien qu'il lui ait volé son père pendant toute sa jeunesse. À la surprise de celui-ci.

Ne pas déranger!

Du temps d'avant la télé, il n'était pas rare qu'on traite les enfants lecteurs de paresseux. Mais aujourd'hui, c'est au contraire un sauf-conduit face aux tâches familiales!

«On ne dérange pas un enfant qui lit, on ne va pas le contrarier en lui demandant de laver la vaisselle», dit Bernard Pivot.

«Lire est aujourd'hui un refuge qui donne à celui qui s'y adonne une sorte de position enviée. Quand un adolescent lit, les parents disent: "Surtout, ne le dérangeons pas!"»

«Peu importe, un enfant qui lit une bande dessinée ou Stendhal, qui lit un livre sur le sport ou un roman de science-fiction, c'est très bon pour lui. L'essentiel, c'est l'activité même de la lecture.

- Tout ne se vaut pourtant pas dans la lecture...

- Évidemment, si l'adolescent ne lit que des choses stupides... mais je n'y crois pas du tout, dit le président de l'Académie Goncourt. Parce que l'écran du smartphone est devenu un tel concurrent à la lecture que l'enfant qui lit ne va pas perdre son temps à lire des banalités.»

Pas que des bonheurs

Le métier de lire sans arrêt n'apporte pas que des bonheurs. Le père Pivot, qu'on ne soupçonnerait pas de mesquinerie, avoue qu'il lui est arrivé à Apostrophes, devant des auteurs rasants, de se «venger de l'ennui auquel ils [l']avaient soumis par des questions distantes et des remarques persifleuses».

Le rythme n'est plus aussi frénétique, mais après ses engagements télévisuels, il a accepté une chronique littéraire au Journal du dimanche, en plus de l'Académie Goncourt, qui lui met au menu entre 40 et 60 romans pour l'été.

«Parfois, je maudis le Goncourt quand il fait très beau et que je dois lire un livre de toute urgence. Et parfois quand il pleut, je me dis: heureusement que j'ai la lecture.»

Même si plusieurs vous tombent des mains. «Vous n'allez pas demander à tous les livres d'être bons! Et puis, le livre que je trouve excellent, vous allez le trouver navrant... et à l'Académie Goncourt, inutile de vous dire qu'il n'y a pas unanimité sur les livres.»

«C'est ça qui est intéressant dans la vie littéraire, il y a des débats, des polémiques et c'est tant mieux.»

Parmi ses beaux souvenirs, un grand poète québécois.

«Il y a une antinomie entre le chuchotis de la poésie et la violence même de l'image et de la parole à la télévision. Les émissions que j'ai faites sur la poésie étaient toujours un peu décevantes parce que les poètes étaient timides. Il y a une exception, c'est Gaston Miron, parce que lui n'avait pas peur de la télévision. Il s'était levé et avait dit de mémoire un poème sur sa fierté d'être québécois. Ça avait eu un grand retentissement en France, surtout à le voir au milieu des autres poètes les fesses coincées.»

Difficile, la vie du livre en France

La vie est difficile pour le livre. «Soyons clairs: le livre en France est sous perfusion», dit Cécile. Subventionné, protégé par le prix unique, encouragé par les festivals, les initiatives pour les jeunes... Les librairies qui ferment... Mais il existe encore.

«Faut pas être trop pessimiste, nuance le père; après les excès des écrans, la lecture revient. Ils ne sont pas assez nombreux, hélas! non, mais il ne faut pas condamner la lecture. C'est une conquête plus difficile qu'autrefois. Ce n'est plus une activité aussi naturelle. C'est pourquoi je dis que la France insoumise, mais je pourrais dire le Québec insoumis, c'est celle qui lit, sur tablette ou sur papier.

«Considérant les tentations qui le sollicitent, quand l'adolescent choisit un livre, d'une certaine manière, c'est un acte d'héroïsme», dit le journaliste-écrivain, qui «souhaite mourir un livre à la main».

Cécile, elle, voudrait plutôt vivre une autre fois.

«La vie est mal faite. Il nous en faudrait deux. La seconde serait consacrée à relire les livres que nous avons aimés et tous ceux qui, hélas! n'ont su nous séduire.»

Lire!. Bernard Pivot et Cécile Pivot. Flammarion, 192 pages. En librairie le 19 avril.