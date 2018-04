Annick Cojean: ce qui les a construites

D'où vous est venue cette idée?

Mon but, c'était de poser aux gens des questions sur eux-mêmes, sur la vie qui passe et sur ce qu'on en fait. Cela s'est avéré être une clé absolument merveilleuse. Tout de suite, même si la question semble vertigineuse, les gens répondent une phrase qui a beaucoup de sens, une phrase qui est souvent très révélatrice. Cette formule est bien sûr un prétexte à la conversation, un prétexte à revoir nos vies, à parler de ce qui nous a faits, défaits, sculptés.

Pourquoi interviewer seulement des femmes?

Dans la série initiale, il y avait aussi des hommes: Nicolas Hulot, Shimon Peres, etc. Mais pour le livre, cela me semblait plus intéressant de rassembler des femmes, cela avait vraiment du sens. Et je l'ai décidé bien avant #metoo et Weinstein. Aussi différentes soient-elles, ces femmes ont toutes quelque chose en commun. Elles se sont imposées dans un monde où les règles avaient été faites par les hommes. Ce qui les rassemble, c'est la force, le courage et leur grande capacité de travail. Elles me bluffent par leur dynamisme, leur curiosité. J'ai voulu transmettre leur histoire pour inspirer d'autres femmes, les plus jeunes notamment.

Brigitte Bardot n'accorde jamais d'entrevues. Cela a été difficile de la convaincre de vous parler?

Je n'aurais jamais pu imaginer interviewer Brigitte Bardot; elle n'a aucune envie de rencontrer des journalistes, elle est recluse à Saint-Tropez, entourée d'animaux. Je pense qu'elle a été très surprise par ma demande. Le Monde ne l'avait jamais interviewée malgré sa notoriété. L'idée qu'elle puisse avoir deux pleines pages dans le journal lui a plu - elle n'en revenait pas - et elle a joué le jeu. J'ai découvert une femme qui, à 83 ans, travaille encore. J'avais en face de moi non pas la personne la plus réactionnaire qu'on décrit - elle a eu des propos politiques très controversés sur lesquels elle ne s'est jamais expliquée et qui ont choqué beaucoup de monde en France -, mais quelqu'un de très digne, très attentif. Cette femme a tout arrêté pour se consacrer aux animaux. Elle leur a tout donné: sa fortune, son temps, sa santé. Elle m'a expliqué à quel point elle a été malheureuse dans le milieu du cinéma. Elle détestait cette vacuité, elle était à la recherche d'une plénitude.