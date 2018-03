Laure Adler: son catalogue d'amour

Femme de lettres et de médias, journaliste et historienne, Laure Adler publie un dictionnaire intime des femmes dans lequel elle parle de ses influences et de ses modèles. Une façon d'en apprendre davantage sur cette femme brillante. Entrevue.

Qu'est-ce qui vous a motivée à écrire ce livre?

Je voulais rendre hommage aux femmes du présent et du passé, à celles qui m'aident à vivre dans le plaisir et la combativité. Je voulais parler de ces femmes que j'admire et qui ont mis leur cause en exergue de leur vie intime. J'essaie en outre de mettre en lumière des femmes d'aujourd'hui. Habituellement, on parle des femmes et de leur travail lorsqu'elles sont mortes. Et puis, avec ce livre, j'explique aussi d'où je viens.

Pourquoi l'avoir écrit sous forme de dictionnaire?

Il y avait l'idée que ça ne ressemble pas aux dictionnaires qu'on propose aux femmes habituellement. Jusque dans les années 60, on proposait des livres de déesses, de princesses, des modèles de vertu. Je pense qu'en dehors de la poupée Barbie, de la princesse et de la religieuse, il y a d'autres modèles. Des femmes qui travaillent, qui pensent, qui écrivent, qui vivent leur vie, qui aiment et qui ne sont pas brimées par leur sexe. Des femmes pour qui être assignées au sexe féminin ne les empêche pas de conquérir.

Comment l'avez-vous construit?

J'y ai travaillé durant six ans et demi. J'avais toujours mon carnet dans ma poche. En métro, en bus ou en marchant, je notais un mot ou un nom qui m'inspirait. À partir de là, je me suis construit un catalogue d'amour. C'était un travail incroyablement agréable, je l'ai écrit durant les week-ends et les vacances.

C'est un héritage?

Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'être mère à 18 ans et à 41 ans. J'ai deux filles, mais j'ai aussi une petite-fille de 15 ans, la fille de mon fils. Ce livre leur est dédié. Je voulais leur dire, et dire aux autres femmes, que je ne serais pas ce que je suis sans ces modèles féminins, sans Louise Bourgeois, sans Marguerite Yourcenar, sans Michelle Perrot et Françoise Héritier.

Impossible de ne pas vous parler de la vague de dénonciations #MoiAussi. Comment est-ce vécu en France?

C'est très intense, on en parle tout le temps. Il y a actuellement une solidarité dans les médias. Je travaille avec des femmes de 25-30 ans, et depuis l'affaire Weinstein, c'est comme si elles disaient: «On ne va plus s'en laisser conter; c'est fini, la loi du silence...»