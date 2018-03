Karoline Georges: le culte absolu de l'image

Karoline Georges n'appartient vraiment pas à la communauté, assez vaste, des pessimistes de la technologie. Sans jamais tomber dans l'angélisme, elle voit ses avancées exponentielles avec curiosité et lucidité. C'est là, et elle en profite. Réalité virtuelle et intelligence artificielle sont des mots qui ne lui font pas peur, et qui ne devraient pas rebuter ses lecteurs potentiels, tellement elle sait y mêler l'humanité dans ce qu'elle écrit.

«Ce sont nos créations, dit-elle. Il y a matière à discussion quand on commence à distinguer l'artificiel du naturel. Parce que ce sont nos prolongements. Si, un jour, l'humanité disparaît et qu'il ne reste qu'une intelligence artificielle, j'aime à penser qu'elle sera supérieure à ce que l'on connaît de l'humanité. Et non pas juste une forme de résidu technologique froid et déshumanisé.»

Voilà qui rejoint l'atmosphère très particulière de son roman De synthèse, sur la liste préliminaire du Prix des libraires, qui d'ailleurs fait un peu la synthèse des grands thèmes de son oeuvre. Les questionnements sur la beauté dans Ataraxie, le huis clos familial étouffant de Sous béton - ce dernier titre sera publié au printemps dans la prestigieuse collection SF de Folio.

Choc thermique

De synthèse est probablement le roman le plus personnel de Karoline Georges. C'est aussi son plus poignant. Sa narratrice est née, comme elle, dans les années 70, a grandi devant la télévision, fascinée par les héroïnes du petit écran comme Wonder Woman ou Olivia Newton-John. L'enfant fuit dans les images la douloureuse réalité familiale, entre un père alcoolique et une mère malheureuse. Dès lors, elle ne désire plus qu'être une image. Une immortelle. Elle coupe les ponts avec la famille, sera mannequin un temps, accumulera assez d'argent pour se consacrer entièrement, avec la dévotion d'une religieuse ascétique, à sa quête de l'image parfaite, au travers d'un avatar qu'elle a créé, nommé Anouk (voir plus bas), qui vit dans le monde virtuel du site Second Life. Mais elle devra renouer avec ses parents lorsqu'elle apprendra que sa mère est atteinte d'un cancer incurable.

Voilà tout le paradoxe: à mesure qu'elle peaufine Anouk dans son obsession de la perfection, le corps réel de sa mère se détraque et se décompose.

«Ce projet en soi est une rencontre », explique Karoline Georges, qui est effectivement la «mère» d'une créature virtuelle nommée Anouk, qu'elle habille et transforme quotidiennement avec les créations de 300 artistes de partout dans le monde rencontrés sur la plate-forme Second Life. «J'avais ce travail-là en art visuel qui était en amélioration continue, et en même temps, ma mère est tombée malade. C'était la première fois que je rencontrais la maladie et la mort. J'ai eu ce choc thermique entre la construction d'un corps virtuel, à sublimer sans arrêt, et le corps humain réel, son mystère, les médicaments. De synthèse, ce sont les images de synthèse créées par la narratrice, et les médicaments de synthèse, comme le fentanyl, administrés à sa mère. J'ai senti ce choc entre le contrôle absolu qu'on peut avoir sur un avatar et la perte de contrôle de ma mère, qui était en train de disparaître.»