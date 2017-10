Tanya Lapointe: de l'autre côté du miroir

Or, à quelques exceptions près, la vaste majorité des journalistes ne réaliseront jamais leur fantasme. La journaliste Tanya Lapointe fait partie des exceptions. Non seulement elle a traversé le miroir, mais elle y vit désormais à temps plein aux côtés de son amoureux, le cinéaste Denis Villeneuve.

Les camarades qui couvrent le Festival de Cannes se souviennent encore de la première de Sicario en mai 2015, lorsque Denis Villeneuve est arrivé au pied des marches du Palais des festivals au bras de Tanya Lapointe. C'était la première sortie officielle du couple, une sortie qui a activé la machine à rumeurs et soulevé quelques questions.

La journaliste de Radio-Canada, qui avait couvert deux Festivals de Cannes et cinq soirées des Oscars, allait-elle continuer à pratiquer son métier? Si oui, comment ferait-elle pour demeurer objective face au cinéma en général et aux autres cinéastes en particulier?

La réponse est arrivée huit mois plus tard lorsque Tanya a annoncé qu'elle partait en congé sabbatique pour un an, afin de participer à la postproduction du film Arrival. Puis à la fin de l'année 2016, après avoir mûrement réfléchi, Tanya Lapointe a annoncé qu'elle quittait Radio-Canada et le métier, pour de bon.

Hier, exactement 10 mois après son départ du monde de l'info, Tanya Lapointe m'attendait dans un petit salon privé d'un hôtel du Vieux-Montréal, souriante, sereine, épanouie. Sur la table basse entre nous, trônait un gros livre à la couverture orange brûlé: The Art and Soul of Blade Runner 2049, un récit illustré du tournage du film, rédigé par Tanya et préfacé par Denis Villeneuve. Mais contrairement au livre intimiste d'Eleanor Coppola sur le tournage calamiteux d'Apocalypse Now, Tanya ne révèle aucun secret de production et ne fait état d'aucun drame avec les acteurs ou de conflit au sein de l'équipe.

«Parce qu'il n'y en a pas eu, s'écrie-t-elle en riant. Honnêtement, ce fut un tournage spectaculaire sur le plan physique et matériel, mais sans drame ni dépassement budgétaire. Tout s'est bien passé. Quant aux chicanes, on n'avait pas de temps à perdre avec ça. Je n'allais pas les inventer pour ce livre qui, dans le fond, est un peu le prolongement de ma démarche de journaliste, dans la mesure où, au lieu de critiquer, j'ai voulu raconter et mettre en valeur les différents métiers sans lesquels il n'y aurait pas de cinéma.»

Pendant le tournage de Blade Runner 2049, Tanya a agi à titre d'assistante personnelle de Denis Villeneuve, pour ne pas dire de lien essentiel entre le monde extérieur et lui.

«Au début, pendant la postproduction d'Arrival, je jonglais surtout avec les horaires et les détails de cet ordre-là, mais avec le temps et le fait que je suis habituée à travailler et à livrer vite, les responsabilités ont évolué.»