India Desjardins: l'âge adulte

Le personnage de Sarah, donc, a «tué sa princesse intérieure». «Elle a compris qu'elle ne sera pas sauvée par un prince, mais par elle-même», dit India Desjardins, qui parle aussi dans ce roman de fidélité, de confiance, d'abandon, d'engagement et d'amitié.

Même si, en filigrane, elle parle également de vedettariat et qu'elle remet en question notre dépendance aux réseaux sociaux, l'auteure de 40 ans en convient : elle aime, encore et toujours, parler d'amour dans ses livres.

«Ben oui, j'aime ça, laisse-t-elle tomber en souriant. L'amour, ça fait partie de la vie.»

Elle refuse par contre le terme chick lit pour décrire son nouveau roman, préférant celui de comédie romantique ou même... de roman d'amour.

«Chick lit, je trouve ça discriminatoire. Un gars parle de sa peine d'amour pendant un livre complet, on dit qu'il est sensible et qu'il a créé une oeuvre contemporaine. Une fille parle d'amour, on dit que c'est cucul et léger. En plus, c'est comme si les personnages de filles ne pouvaient pas intéresser les gars.»

Liberté

India Desjardins n'a pas d'attentes par rapport à la réception de La mort d'une princesse. «Attente signifie déception. Avec Aurélie, je me disais que si j'aidais un seul ado à passer à travers les obstacles de l'adolescence, c'était mission accomplie. Là, c'est la même chose: si j'aide quelqu'un à surmonter la désillusion amoureuse et à lui redonner espoir, je serai contente.»

India Desjardins continuera de toute façon à «suivre son coeur». Elle travaille déjà sur un album illustré pour La Pastèque, qui devrait être publié à l'automne, et caresse le désir d'écrire un livre documentaire sur... les baleines. Et Aurélie Laflamme, a-t-elle toujours en tête de la ramener 10 ans plus tard, comme elle l'avait déjà annoncé?

«Oui, mais la pétition m'a donné une idée, un peu différente du début, mais qui va dans le même sens. Je ne voulais pas faire une suite juste parce que j'avais du succès. J'avais besoin d'explorer autre chose, d'écrire autre chose. Depuis, j'ai vécu tellement d'affaires, je vois qu'Aurélie est encore en vie, et c'est bien parce que ça me donne toutes les libertés.»

Son actualité

> La mort d'une princesse sort le 8 février aux Éditions de l'Homme.