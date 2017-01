Bernard Émond: gratitude et engagement

Camarade Émond

Le camarade Émond n'échappe pas à son autocritique dans le livre, face à l'égoïsme qu'il a affiché un jour face à un squeegee. Il ne croit surtout pas que les intellectuels et une certaine élite peuvent jouer aux Ponce Pilate en ce moment de notre histoire, une époque qui a permis l'élection de Donald Trump aux États-Unis.

«Essayons d'être plus fins dans l'analyse en évitant de mettre les intellectuels d'un bord et le peuple de l'autre. C'est plus compliqué que ça. Il y a une coupure dont les intellectuels sont responsables eux-mêmes. Je reviens souvent à Orwell et à son amour du peuple. Pour les intellectuels aujourd'hui, les luttes sont liées à l'extension des libertés individuelles, les droits des minorités ethniques ou sexuelles. Ces batailles doivent être menées, mais le peuple est en train de s'appauvrir et les intellectuels s'occupent d'accès aux toilettes publiques!»

Les luttes primordiales, à ses yeux, restent donc celles qui touchent aux inégalités sociales, au droit au logement et à l'éducation. Et pour l'ensemble des Québécois, il reste le débat inachevé de la nation, incontournable quoique rendu presque toxique, selon lui.

«A-t-on le droit d'être chez nous, de parler notre langue et d'être une majorité? Il y a un réel problème à gérer les flux de population qui s'en viennent avec l'idée qu'on est chez nous. On ne fait que parler de ça et on est crucifié. La question de la nation est importante.»

Droits et devoirs

Tous peuvent relever leurs manches en se concentrant sur l'idée de communauté humaine. La vie nous a été donnée, on se doit de la rendre meilleure. Rechercher, à tout le moins, un milieu, juste et équitable pour tous.

«Certains de mes amis de gauche ont intégré la logique néolibérale complètement. Pour eux, le combat, c'est l'extension de la liberté individuelle. Moi, je crois le contraire. Mais peut-on le dire sans passer pour un fasciste? C'est une question d'équilibre. Je ne suis pas pour le retour de l'autorité. Il faut retrouver l'équilibre entre la contrainte et la liberté, l'individuel et le collectif.»

Complexe, voire impossible? Suffit de regarder autour de soi, parfois. «Il y a tant de misère. Dans une société riche comme la nôtre, ça ne devrait même pas exister. Augmentez les taxes et sortez les gens de la rue. L'évasion fiscale, les riches qui ne paient pas... Faisons-nous cracher pour que les vieux et les indigents soient bien logés.»

«On n'arrivera jamais à sauver tout le monde, mais on pourrait en sauver plus qu'on en sauve en ce moment.»

Et le cinéaste de retourner à la production de son prochain film, faisant sienne la fine prose de Réjean Ducharme: «On est désespéré, mais on ne se découragera pas.»

________________________________________________________________________________

Camarade, ferme ton poste. Bernard Émond. Lux Éditeur, 158 pages. En librairie.