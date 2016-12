Jean d'Ormesson: se faire verbe

Depuis quelques années, une mode «d'Ormesson» balaie la France, si bien que des commentateurs ont proposé un nouveau verbe à la première personne du pluriel, «ormessons», qui décrit un état d'esprit optimiste volontariste. À l'occasion de la sortie du second recueil de ses nouvelles et essais dans la collection «Bouquins», Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, et du tout petit Guide des égarés chez Gallimard, La Presse s'est entretenue avec l'écrivain de 91 ans.

Vous entrez à la Pléiade, on publie de nombreux articles flatteurs à votre endroit, on vous demande votre avis sur tout et sur rien, même certains jeunes semblent vous admirer. À quoi cela est-il dû?

Je n'aurais jamais pensé entrer à la Pléiade. Et Le Monde a publié 12 pages sur moi cet été [rires]. Il y a des écoles Jean-d'Ormesson, des médiathèques. Je prends tout ça avec beaucoup de plaisir et de bonne volonté, je ne dirais pas avec indifférence, mais un peu d'ironie. Si j'étais mort il y a 20 ou 25 ans, j'aurais écrit quelques livres, mais je ne serais pas connu comme aujourd'hui.

Pourquoi êtes-vous populaire dans une certaine frange de la jeunesse?

Quand j'ai publié Au plaisir de Dieu, en 1974, un récit romancé sur ma famille, j'avais des lecteurs un peu âgés qui étaient très proches de cette histoire. Mais depuis 30 ans, je n'ai pas cessé de rajeunir mon public. Ça me fait le plus grand plaisir. Je suis beaucoup à la télévision à cause de mes livres, quand les jeunes m'arrêtent dans la rue, je vois bien à leur conversation qu'ils m'ont vu plutôt que lu ou qu'ils m'ont écouté à la radio. C'est une illustration très forte du rôle de l'image aujourd'hui, qui l'emporte sur la parole. J'ai évidemment été très aidé par l'imitateur français Laurent Gerra. Et par le jeune chanteur Julien Doré qui a fait tatouer mon nom sur son épaule.

Pensez-vous que les jeunes vous trouvent rassurant?

C'est amusant, ils vivent sur leur tablette ou leur téléphone et je suis une espèce de monstre préhistorique pour eux. En même temps, je crois qu'ils ont vu en moi une espèce de gaieté. La vie n'est pas très très drôle pour les jeunes gens aujourd'hui, le chômage frappe très cruellement. Quand j'avais 20 ans, au milieu du siècle dernier, ce n'était pas facile, mais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je crois que les jeunes me sont reconnaissants de ma gaieté qui n'est pas du mépris ou de l'indifférence, pas non plus de l'optimisme béat. Je représente peut-être l'un des rares écrivains ou personnages publics qui leur donnent encore une espèce d'espérance.

D'où vous vient cette gaieté?

J'aime la forme de légèreté qui cache peut-être un peu de profondeur. Mozart l'illustre bien. Je descends de serviteurs du roi du côté de mon père et de régicides du côté de ma mère. Je prends tout ça comme une espèce de roman. Vivre est une affaire merveilleuse qui finit mal puisqu'on meurt. Mais il faut accepter la mort. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le Guide des égarés.