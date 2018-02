Ariane: les tourments de l'adolescence ***1/2

Milieu des années 90 : c'est l'époque de Beverly Hills 90210 et des Backstreet Boys et des chemises en jeans.

La narratrice, dont on n'apprend jamais le prénom, se rappelle cette période de son adolescence dans une petite ville du Brabant wallon, en Belgique. Lorsqu'elle a 12 ans, ses parents, fervents catholiques et désirant s'élever socialement, l'envoient dans une « école de riches » où elle fait la connaissance de l'inquiétante Ariane. Élevée au rang de meilleure amie par celle-ci, elle se laisse entraîner dans un univers loin du sien, jusqu'alors terne et rangé. Elles tourmentent les autres élèves, séduisent garçons et hommes plus âgés pour mieux éprouver du plaisir en les rejetant, sans se rendre compte des risques qu'elles prennent ou du tort qu'elles causent. Elles sont inséparables. Jusqu'au jour où tout se brise.

Ce premier roman de la journaliste belge Myriam Leroy se lit d'un trait. L'auteure, aussi dramaturge, explore les facettes sombres de ses personnages, en soif d'acceptation et manipulateurs. Elle se penche aussi sur l'obsession et l'intensité des relations à l'adolescence, avec les traces qu'elles laissent. Une histoire livrée dans un style efficace au ton juste.

***1/2

Ariane

Myriam Leroy

Don Quichotte

206 pages

EXTRAIT

« Nous placardions des caricatures de nos petits martyrs sur les murs, nous écrivions des chansons en leur déshonneur, nous les pourchassions dans la cour avec une bombe de déodorant ou de shampoing sec... J'étais d'avis qu'ils l'avaient bien cherché. Qu'il aurait suffi d'un peu de savon, de dentifrice et de sens esthétique pour que les plaisanteries cessent de pleuvoir. J'étais persuadée de mon bon droit en tant qu'agent de police autoproclamé de la mode et de la pensée. En plus d'en tirer un franc plaisir, j'estimais aussi rendre service à mes proies en leur ouvrant les yeux. »