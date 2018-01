L'homme aux deux ombres: meurtres dans les brumes de Londres ****

L'homme aux deux ombres, de l'écrivain canadien Steven Price, est un polar historique dont l'action se déroule à Londres, en 1885, et aux États-Unis pendant la guerre de Sécession.

William Pinkerton (fils d'Allan, créateur de la célèbre agence) est un détective américain à la réputation sulfureuse qui est venu à Londres dans l'espoir de mettre la main au collet d'un génie du crime, une ombre insaisissable, bien nommé Edward Shade, soupçonné d'être l'auteur des arnaques les plus crapuleuses.

Pour remonter jusqu'à Shade, Pinkerton n'a qu'une piste: la voleuse de diamants Charlotte, une amie du bandit. Mais la tête de cette femme vient d'être repêchée dans la Tamise.

Du coup, William doit s'allier au mystérieux Adam Poole, un gentleman-cambrioleur qui traque aussi Shade. Mais qui est réellement Edward Shade? Et s'il ne s'agissait que d'une sorte de légende urbaine?

Le lecteur est plongé dans un univers de secrets et de faux semblants et les surprises ne manquent pas. Quant aux personnages tourmentés de ce polar brillant aux accents gothiques, ils évoluent dans les brumes (et la crasse) d'une Londres qui rappelle les romans de Wilkie Collins ou de Charles Dickens.

Du grand art, avec dépaysement garanti!

L'homme aux deux ombres. Steven Price. Alto. 724 pages.