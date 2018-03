Ör: un homme en crise ****

Jónas, 49 ans, est un homme bricoleur et taiseux, qui a toujours tout réparé pour les femmes de sa vie. Désormais divorcé, miné par la solitude et profondément malheureux, il n'attend plus rien de l'existence.

L'auteure de Rosa Candida contemple avec poésie et sensibilité la difficulté d'être un homme aujourd'hui, remettant en question la souffrance et le sens du bonheur dans des sociétés où, en théorie, on ne manque de rien d'autre qu'un peu d'amour quelquefois.

«Extrait :

« Y a-t-il quelque chose que j'aie encore envie d'essayer ? Rien qui me vienne à l'esprit. J'ai tenu dans mes bras un nouveau-né, rouge et visqueux, j'ai abattu un arbre de Noël dans un bosquet de conifères en décembre, j'ai appris à une enfant à faire du vélo, changé un pneu seul la nuit sur une route de montagne en pleine tempête de neige, [...] je me suis colleté plusieurs fois avec la vérité là où les ombres sont tantôt longues tantôt courtes, et je sais que l'homme peut rire et pleurer, qu'il souffre et qu'il aime, qu'il est doté d'un pouce et qu'il écrit des poèmes et je sais que l'homme sait qu'il est mortel. »»