Deux balles, un sourire: souriez... Vous êtes mort! ***1/2

L'inspecteur-chef Dufaux est perplexe... On le serait à moins, car les scènes de crime sont plutôt insolites: les différentes victimes ont été exécutées de deux balles de petit calibre dans la nuque et les cadavres sont souriants!

Avec son escouade (très) spéciale, Dufaux se lance dans une enquête à haut risque impliquant les écoterroristes d'un mouvement appelé Vert Demain.

Au nom de la légitime défense de la planète et de ses habitants, les membres de ce groupuscule ont décidé d'éliminer de la surface de la Terre les grands pollueurs, plus précisément ceux liés d'une manière ou d'une autre aux producteurs d'or.

Polar d'enquête au titre intrigant, Deux balles, un sourire de Jean-Jacques Pelletier est narré selon les règles de l'art, sans temps mort, par un Dufaux à l'humour caustique, entouré de personnages que l'on a beaucoup de plaisir à retrouver.

En prime, ce polar de bonne facture propose une réflexion pertinente et d'actualité sur l'écologie et l'écoterrorisme, avec à la clé cette question: la fin (sauver la planète et ses habitants) justifie-t-elle les moyens extrêmes (exécution sommaire des pollueurs)? Même Dufaux a des doutes...

* * * 1/2

Deux balles, un sourire. Jean-Jacques Pelletier. Hurtubise. 438 pages.