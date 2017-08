Tu tueras l'ange: sur la piste de l'ange de la mort ***

La traque commence: elle sera périlleuse, parsemée de cadavres! On aura compris que pour apprécier cette histoire rondement menée, riche en péripéties et rebondissements spectaculaires, le lecteur devra faire fi de la vraisemblance et mettre son jugement critique entre parenthèses.

«Extrait

« Dante resta derrière le volant jusqu'à ce que le véhicule s'écrase contre le rideau. Il avait imaginé s'éjecter par la portière juste une seconde avant le choc, à la manière de Jason Statham, mais la terreur l'avait empêché ne serait-ce que d'essayer. Il se contenta de glisser le long du siège, à demi inconscient, et de se protéger la tête avec les mains. Le rideau était vieux et rouillé, et quand l'avant de la voiture le percuta à quarante kilomètres à l'heure, il se plia brutalement, défonçant la vitrine qu'il occultait. Il emboutit aussi le pare-brise de la voiture, dont la moitié avait pénétré dans le magasin et avait fait tomber une étagère chargée de DVD : celle-ci se renversa sur l'ordinateur - le même qui leur avait servi à espionner - et brisa l'écran. Dante fut comprimé par l'airbag, recouvert d'éclats de verre et un morceau de fer gros comme une balle de tennis l'atteignit de biais à la tête, lui déchirant le cuir chevelu. »»