Les mystères d'Avebury: un mystère à l'anglaise passionnant! ****

Avec Les mystères d'Avebury, Robert Goddard nous propose un double mystère : un enlèvement jamais résolu et une énigme littéraire autour des Lettres de Junius, polémiste anonyme et agitateur politique du XVIII e siècle.

En 1981, alors qu'il attend à la terrasse d'un café, David Umber, qui écrit une thèse sur le mystérieux Junius, est témoin d'un fait divers tragique: trois jeunes enfants et leur jeune gardienne sont victimes d'une agression.

La petite Tasmin est enlevée et sa soeur Miranda est renversée et tuée par l'auto du ravisseur. Plus de 20 ans après les faits, l'inspecteur Sharp, responsable de l'enquête à l'époque, retrouve Umber à Prague et lui demande de l'accompagner en Angleterre pour tenter de faire la lumière sur la disparition de Tasmin, jamais retrouvée.

Avec un art consommé de la narration et du suspense, Goddard nous entraîne dans cette histoire des plus intrigantes. Peu à peu, au fil des rebondissements, les deux hommes découvrent la terrible vérité qui se cache derrière ces événements tragiques.

Sans tueurs sanglants, autopsies juteuses ou finales spectaculaires, ce polar captivant nous démontre avec brio que le bon vieux mystery à l'anglaise n'est pas mort!

* * * *

Les mystères d'Avebury. Robert Goddard. Sonatine. 394 pages.