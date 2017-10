J'M les TDAH: le meilleur du TDAH

L'animatrice verbomotrice a défendu son livre la semaine dernière à l'émission Tout le monde en parle. Une ode à son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (et trouble d'opposition, entre autres), partagée par d'autres invités (Michel Barrette et Pierre Lapointe), tous trois se félicitant d'avoir pu transformer ce «trouble» en atout, notamment en s'investissant dans des domaines qui les passionnent.

Le coauteur du livre, Dominic Gagnon, qui mène une carrière d'entrepreneur, va jusqu'à souhaiter que ses filles aient un TDAH, pour qu'elles soient (comme lui) «différentes, persévérantes, créatives et fonceuses».

La psychiatre Annick Vincent, spécialiste du TDAH et auteure de Mon cerveau a encore besoin de lunettes, croit qu'il y a lieu de nuancer ces propos. «Une hyperactivité bien canalisée peut générer une énergie positive», admet-elle.

«On sait que les personnes avec un TDAH ont une grande créativité, mais attribuer ses succès à son TDAH me paraît énorme.»

«C'est quand même un trouble qui a des impacts importants et qui pose de nombreux défis. Ce n'est pas tout le monde non plus qui est hyperactif ou impulsif. Tout ce qu'on peut avancer c'est qu'une fois le TDAH bien harnaché (avec ou sans médication), cette créativité peut avoir un impact positif», soutient la Dre Vincent.

Côté pharmacologie, Kim Rusk écrit dans son livre que la prise de médicaments a mis son cerveau au neutre et qu'après un premier essai, elle n'avait plus aucune créativité, qu'elle était devenue «beige». Encore là, des nuances s'imposent.

«En situation de surdose, les psychostimulants peuvent avoir un effet "zombie", note la Dre Vincent, mais quand on a trouvé la bonne molécule et la bonne dose [on commence toujours par une faible dose], au contraire, notre créativité est encore mieux servie parce qu'on arrive à saisir les idées qui se bousculent dans notre tête et on parvient à concrétiser nos projets. Cela dit, tout le monde n'a pas nécessairement besoin de prendre des médicaments non plus.»