Pourquoi il faut lire le livre d'Hillary Clinton

Parce que c'est bien écrit

Contrairement à son livre précédent, Le temps des décisions (Hard Choices), qui était ni plus ni moins que son programme politique préélectoral, ce livre est beaucoup plus intéressant et agréable à lire. Bien sûr, on se doute qu'il y a une équipe de rédacteurs autour de Mme Clinton, équipe qui a écrit, peaufiné, vérifié et soupesé probablement chaque confidence et chaque anecdote de ce livre. Les trois principaux auteurs sont d'ailleurs remerciés à la fin du livre ainsi que les dizaines de personnes qui ont collaboré, de près ou de loin, à l'élaboration de l'ouvrage. On devine, donc, que rien n'a été laissé au hasard. Et malgré tout, ça reste un bon livre.

Parce que c'est raconté avec honnêteté

On l'a dit plus haut, ce genre de livre ne s'écrit pas seul. On sent tout de même l'être humain entre les lignes. Hillary Clinton se dévoile. Elle le dit d'entrée de jeu, elle a laissé tomber la garde pour ce bouquin. Celle à qui on a toujours reproché son armure et son sourire plaqué en toutes circonstances accepte de se dévoiler dans sa fragilité et son humanité. Est-ce qu'elle aurait dû le faire plus tôt? On se pose la question. Car l'Hillary Clinton qui se dévoile dans ce livre est plus rieuse, plus humaine et plus sympathique que le personnage public auquel nous sommes habitués. On la croit lorsqu'elle raconte avoir manqué d'air quand elle a compris qu'elle se dirigeait vers la défaite, le 8 novembre dernier. On est avec elle dans les jours qui suivent, lorsqu'elle est assommée et que la culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur des attentes des femmes l'étouffe. Elle pourrait difficilement paraître plus sincère lorsqu'elle décrit son abattement. Et qu'elle avoue ne penser qu'à «ça» depuis pratiquement un an. Ce qui n'empêche pas que cette femme soit une véritable force de la nature. Alors que la plupart des gens se seraient roulés en boule sous l'édredon, Hillary marche en forêt, voit ses petits-enfants et parle à ses amis au téléphone. À presque 70 ans, c'est une dynamo, même dans l'adversité.