A Broken Hallelujah: Leonard Cohen dans sa complexité

Ceci n'est pas une biographie de Leonard Cohen, nous avertit d'entrée de jeu Liel Leibovitz. Publié en 2014, et offert en traduction française depuis peu, son A Broken Hallelujah n'est pas non plus un ouvrage écrit dans la foulée de la disparition de Cohen. C'est plutôt un livre dans lequel l'auteur retrace des influences, des rencontres et des moments qui ont marqué sa vie, faisant de Leonard Cohen un artiste unique.

«Il existe de meilleurs poètes que Leonard Cohen, et des romanciers plus chevronnés. Des compositeurs plus talentueux que lui ont écrit des chansons, ont trouvé la gloire puis ont disparu. Mais Leonard Cohen est toujours là et s'épanouit encore parce qu'il n'est pas vraiment poète, ni romancier, ni compositeur, en tout cas pas fondamentalement. Il est plus complexe, c'est le type d'homme dont les pores absorbent toutes les particules de beauté, de peine et de vérité qui flottent dans l'air autour de nous, mais que peu remarquent», écrit Leibovitz dans l'avant-propos de ce livre qui nous en dit davantage sur Cohen que plusieurs biographies qu'on lui a consacrées, et que l'auteur cite abondamment.

Leibovitz a effectué un travail de recherche colossal. Il a notamment eu accès aux écrits personnels de Cohen archivés à l'Université de Toronto.

Son terrain de jeu est très vaste. Pour tenter de cerner son sujet, il peut citer aussi bien Platon, saint Augustin, Jung, un conte talmudique, T.S. Eliot ou Jacques Attali que causer punk ou rock progressif.