Céline et René revus par Jean Beaunoyer

Jean Beaunoyer, journaliste à la retraite de La Presse, lance un troisième livre de son cru sur Céline Dion, Céline - René, un amour plus fort que la mort, chez l'éditeur français l'Archipel.

«Dans le présent récit, je ne me suis pas attardé sur les lauriers, les médailles, les trophées et les chiffres de ventes. Ce qui m'a motivé, c'est la naissance et l'évolution d'un amour auquel ces êtres n'ont pu échapper», écrit l'auteur en avant-propos.

À la fin de 1997, Beaunoyer avait lancé chez Québec Amérique une biographie non autorisée de la chanteuse (Céline Dion, une femme au destin exceptionnel) au moment où paraissait celle (Céline) de Georges-Hébert Germain.

Il est également l'auteur, en collaboration avec l'ex-Baronet Jean Beaulne, de Et Angélil créa Céline, paru en 2002 au Trait d'union.