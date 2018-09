L'exploit de la bande dessinée Sabrina

Une histoire américaine

Sabrina a disparu. Le monde s'écroule pour sa soeur, Sandra, et son amoureux, Teddy. La première est poursuivie par les journalistes et inondée de messages haineux sur les médias sociaux; le second est parti se réfugier chez un ami d'enfance où sa dépression ne fait que s'amplifier. Toutefois, la disparition de la jeune femme aura des répercussions bien au-delà de son cercle intime.

Dans l'Amérique de Trump (l'homme n'est jamais nommé, mais l'intrigue se déroule en 2017, année de son accession à la présidence), de purs inconnus s'approprient l'histoire de Sabrina pour apporter l'eau qui manquait au moulin de leurs théories du complot. Un animateur de radio aux idées extrémistes, grand annonciateur d'apocalypses, y voit même une énième preuve de la machination des tout-puissants pour priver les Américains de leurs libertés.

Or, à l'autre bout des ondes, Teddy tend l'oreille...

50 ans...

... que le Man Booker Prize existe. Et c'est la première fois qu'un roman graphique est en lice sur la longue liste du plus prestigieux prix littéraire britannique dans la catégorie reine, la fiction. Même Art Spiegelman (prix Pulitzer en 1992 pour Maus) n'a pas eu droit à cet honneur. On saura le 20 septembre si Sabrina a été retenu sur la courte liste.

Que l'oeuvre y apparaisse ou non, la visibilité est déjà immense pour l'auteur, l'Américain Nick Drnaso, et la maison d'édition montréalaise indépendante Drawn & Quarterly qui a publié la version originale anglaise. À preuve: l'éditeur a écoulé 5000 exemplaires en trois jours à l'annonce de la sélection. La version française, publiée chez Presque Lune, est attendue au Québec en octobre.

«Nous espérions que Sabrina reçoive un accueil chaleureux, peut-être qu'il soit en lice pour la BD de l'année, mais jamais nous n'avions imaginé être sélectionné pour le Man Booker Prize», admet Peggy Burns, éditrice chez Drawn & Quarterly.