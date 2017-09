India Desjardins ravive Aurélie Laflamme

Agrandir

«Il y a environ un an, [...] une gang de filles d'une école primaire est venue me voir pour me remettre une pétition intitulée "Pour un tome 9 d'Aurélie Laflamme", raconte India Desjardins. J'ai trouvé ça tellement charmant. Mon coeur a fondu.»

Photo Ivanoh Demers, Archives La Presse