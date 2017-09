Shelton & Felter: une nouvelle série policière québécoise

C'est donc avec cette expérience et cette modestie qu'à 56 ans, le très doué scénariste et dessinateur s'est lancé.

Shelton est un ancien boxeur (et ex-débardeur) converti au journalisme. Felter est un petit monsieur (qui rappelle Toulouse-Lautrec) qui possède une librairie. Les deux hommes se retrouveront par hasard sur la scène d'un crime. Épaté par le sens d'observation de Felter, Shelton fera appel au libraire pour enquêter sur une autre histoire de meurtres - et faire avancer sa carrière de journaliste!

Nous sommes à Boston, en 1924, et les meurtres semblent liés à une tragédie survenue cinq ans plus tôt, lorsqu'une immense citerne (de la distillerie Purity) remplie de près de 9 millions de litres de mélasse a explosé, emportant maisons, voitures et passants - une catastrophe qui a vraiment eu lieu et qui a fait 21 morts.

«Je trouve que les histoires qui ont un certain fondement historique sont plus crédibles, nous dit-il. Ça forme une base, un squelette autour duquel on peut construire une fiction. Là, j'ai vraiment voulu faire une série policière familiale. Un récit qui ne se prend pas trop au sérieux, mais qui a une trame policière qui se tient bien.»

Le bédéiste bat le fer pendant qu'il est chaud. Depuis quelques semaines, il a refait équipe avec Thierry Gloris (Aspic) pour réaliser un western appelé Wild West, qui sera publié chez Dupuis en 2018.

Jacques Lamontagne n'a pas l'intention d'en rester là. Il termine déjà le tome 2 de Shelton & Felter - qui se passera à bord de L'Adriatique dans les années 20. Il enchaînera l'an prochain avec le tome 3, toujours dans ce style franco-belge, au nez rond. «J'approfondis la psychologie des personnages. Shelton va un peu sortir Felter, qui est solitaire et hypocondriaque, de sa vie d'ermite. Toujours dans de nouvelles aventures.»

__________________________________________________________________________

Shelton & Felter 1 - La mort noire. Jacques Lamontagne. Kennes. 48 pages.