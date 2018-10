 La série Harry Potter a-t-elle «gâché» Édimbourg? 

Il y aurait certes assez de demande pour justifier l'existence de ces nombreuses entreprises rivales.

Richard Duffy, de Potter Trail, affirme avoir «jusqu'à 100 personnes par visite», au point de devoir désormais scinder ses groupes en deux.

Il accuse toutefois certains de ses concurrents d'avoir «volé le script» de Potter Trail et admet qu'il y a parfois de la tension, lorsque deux groupes se croisent sur le terrain.

«Disons que ça pose un problème d'espace», dit-il, poliment.

La surenchère ne s'arrête pas là. Dans la foulée du 20e anniversaire du premier tome, ce n'est pas un, mais bien deux magasins consacrés à l'enfant sorcier qui ont été ouverts au coeur de la vieille ville depuis un an et demi.

Ces boutiques aux allures de cabinets de curiosité vendent des produits dérivés des films de la Warner, notamment des foulards et des chandails de Poudlard, des peluches de chouettes, des macarons, des pendentifs et bien sûr des baguettes magiques, «de loin l'article le plus populaire», confie une employée.

Ce n'est pas tout. Une entreprise d'hébergement offre depuis peu une suite Harry Potter, recréant vaguement les décors du film, où vous pourrez dormir pour la modique somme de 315 $ CAN la nuit.

Un pub local, le Conan Doyle, a par ailleurs été rebaptisé J.K. Rowling, l'an dernier, dans le cadre d'une intervention artistique temporaire.