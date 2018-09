 Quelques suggestions au Festival de la littérature 

Pour les jeunes lecteurs

Le FIL pense aussi aux plus jeunes lecteurs. Vendredi, la Maison-Théâtre présentera la pièce Nocturne... en plein sous l'astre de midi d'Élise Turcotte.

Ce spectacle pour les 12 ans et plus est mis en musique par Georges Forget et en scène par Marie-Hélène da Silva et Kévin Bergeron.

Mais la journée jeunesse, Les mots parleurs, c'est le samedi à la Maison Théâtre et aux Jardins Gamelin de 9 h 30 à 14 h 30. Simon Boulerice est aux commandes, et les comédiens Ève Landry et Sébastien René liront des textes des enfants.

Consultez le site du FIL: festival-fil.qc.ca