 Un livre sélectionné au Renaudot provoque la colère des libraires 

Agence France-Presse

PARIS

En sélectionnant un livre autoédité et diffusé en exclusivité par Amazon, le jury du prix Renaudot «rend un bien mauvais service à l'auteur lui-même, aux libraires et donne un signal inquiétant pour l'avenir de la création et de la diffusion du livre», a estimé le Syndicat de la librairie française (SLF).