Sur la table de... James Hyndman

Les carnets

«Je collectionne les carnets. Dans le carnet rouge, je note les mots, les expressions qui me plaisent. J'ai commencé à écrire il y a environ huit ans. J'ai déjà deux autres projets en cours. Toute ma vie est comme ça: le métier d'acteur, la famille... tout ça a mis du temps avant d'arriver.»

La plume Mont-Blanc

«Cette plume symbolise le rapport avec l'écriture, le papier. Elle me rappelle aussi les bancs d'école. On utilisait toujours une plume-fontaine. Tout ce que j'aime dans le travail de création, c'est le rapport à l'enfance qu'on peut y trouver. Tout acte de création a ce côté spontané qui est le propre de l'enfance.»

Les livres

«Il y a des livres auxquels je reviens à cause du style. Ils me nourrissent, me stimulent. Quand j'écris, je suis un tâcheron. Ça ne vient pas d'un jet. J'aime travailler et retravailler pour arriver à exprimer ce que je veux dire le plus simplement possible.»

La lampe

«Pour moi, l'éclairage est primordial. Il crée une zone de bien-être. Mon bureau est spartiate. À la maison, j'ai un autre bureau où on trouve des bibliothèques, des photos, mes Gémeaux, etc. Mais ici, je ne voulais aucune distraction. Cette lampe, que j'ai commandée d'un site de design français, apporte un peu de chaleur.»

Les films de Bergman

«Je travaille à la mise en scène - ma première - de Scènes de la vie conjugale de Bergman. Nous avions fait une lecture publique, Évelyne de la Chenelière et moi, qui avait remporté beaucoup de succès. Comme j'avais tellement travaillé sur l'adaptation, je ne pouvais pas envisager de laisser ce projet dans les mains d'un autre.»