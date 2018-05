Du nouveau chez XYZ

La journaliste et animatrice Elsa Pépin (qu'on voit souvent animer des tables rondes et interviewer des auteurs devant public au Salon du livre de Montréal) se joint elle aussi à la maison d'édition où elle travaillera à titre d'éditrice pour la collection «Quai no. 5 », qui est dirigée par Tristan Malavoy.

Elsa Pépin a également publié deux livres: Quand j'étais l'Amérique (Éditions XYZ, «Quai no. 5»), en 2014, lauréat du Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL et finaliste au prix France-Québec, ainsi que Les sanguines (Alto), son premier roman, en 2016.