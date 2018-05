Simone de Beauvoir dans La Pléiade

Il était temps. Plus de 36 ans après Jean-Paul Sartre, c'est enfin au tour de Simone de Beauvoir de faire son entrée dans La Pléiade, cette collection des éditions Gallimard qui publie les grandes oeuvres de la littérature.

Dans les deux volumes de ces Mémoires, on retrouve donc l'oeuvre autobiographique de l'écrivaine et philosophe: Mémoires d'une jeune fille rangée, La force de l'âge, La force des choses, Tout compte fait et La cérémonie des adieux.

Étrangement, Le deuxième sexe, son oeuvre-phare et socle de la pensée féministe occidentale, ne s'y trouve pas.

Les deux volumes sont accompagnés d'un album de 248 pages avec une préface de sa fille adoptive, Sylvie Le Bon de Beauvoir, et une postface de Leila Slimani.

En vente au Québec autour du 13 juin.