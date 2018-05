 Le Prix BD des collégiens à Jean-Sébastien Bérubé 

Ce prix a été créé par deux enseignants et une conseillère à la vie étudiante du Collège Ahuntsic pour répondre à plusieurs objectifs liés à la lecture et au monde du livre: promotion de la BD canadienne, encouragement à la lecture, développement du jugement critique, appréciation de la bande dessinée et du travail de son auteur, etc.

Le prix sera remis à M. Bérubé le jeudi 3 mai au Collège Ahuntsic.