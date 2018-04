La promesse de l'aube: transposer l'amour filial 

La promesse de l'aube, publié en 1960, est, avec La vie devant soi (paru en 1975 sous le pseudonyme d'Émile Ajar), considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de Romain Gary, et comme l'un des plus beaux hommages de la littérature à l'amour maternel. En le portant à l'écran, le cinéaste Éric Barbier s'attaque à cette figure inoubliable du roman français: Mina, la mère de Romain Gary, interprétée ici par Charlotte Gainsbourg.

Le roman de la mère

C'est une phrase poignante qu'on peut lire dans La promesse de l'aube, qui explique le titre et, dirait-on, le parcours de Romain Gary: «Avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. Chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son coeur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu.»

Romain Gary, né Roman Kacew en Pologne en 1914, a été élevé par Mina, sa mère célibataire, qui lui a imposé très tôt l'obligation d'avoir un grand avenir. «Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele D'Annunzio, ambassadeur de France - tous ces voyous ne savent pas qui tu es!», dit-elle à l'enfant, écrasé par la pression et la gêne devant cet enthousiasme débordant affiché publiquement. Et, de fait, Romain Gary deviendra écrivain (remportant deux fois le Goncourt, un exploit qui ne s'est jamais reproduit), héros de la Résistance et diplomate au service de la France.

Ce que raconte La promesse de l'aube, c'est le désir désespéré d'un fils de réaliser les rêves de sa mère, et de la venger de toutes les injustices qu'elle a subies et de tous les sacrifices qu'elle a faits pour lui.