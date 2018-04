Festival du jamais lu: au-delà des chiffres

Sur le thème Manifester le fragile, Marcelle Dubois et Solène Paré ont préparé une fête qui offrira la lecture des nouvelles créations d'Anne-Marie Olivier, Amélie Dallaire, Catherine Dorion et Marjolaine Beauchamp, en plus de nous faire découvrir des artistes de la relève, de France et du Liban.

Larry Tremblay y donnera aussi une classe de maître. Chaque lecture sera, de plus, précédée de manifestes du fragile écrits par des artistes comme David Paquet, Félix-Antoine Boutin, Natasha Kanapé Fontaine et Aurélie Lanctôt.

Le festival a lieu dans les espaces du Théâtre Aux Écuries.

jamaislu.com