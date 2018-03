 Le lapin de Mike Pence superstar de deux nouveaux livres 

Le lapin de Mike Pence est le héros de deux livres pour enfants, le premier publié par la fille du vice-président des États-Unis et le second par John Oliver, pour dénoncer ce que l'humoriste juge être l'homophobie du deuxième personnage de l'État.

Depuis son déménagement à Washington, Marlon Bundo, lapin blanc et noir, avait déjà acquis une petite notoriété, notamment grâce à son propre compte Instagram, fort de plusieurs milliers d'abonnés.

Mais il est devenu superstar avec la publication, lundi, de A Day in the Life of the Vice President, un ouvrage pour enfants écrit par la fille aînée de Mike Pence, Charlotte (24 ans) et illustré par son épouse, Karen, qui évoque une journée du vice-président vue par son lapin.

Profitant de la parution du livre, l'humoriste britannique John Oliver a consacré dimanche toute son émission hebdomadaire, sur la chaîne câblée HBO, à Mike Pence, mettant notamment en avant son hostilité au mariage homosexuel.