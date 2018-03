 Virginie Despentes finaliste au Man Booker International 

Un autre Français, Laurent Binet, figure sur cette prestigieuse liste pour son roman The 7th Function of Language (La septième fonction du langage).

C'est donc un doublé pour l'éditeur Grasset, chez qui les deux romans ont été publiés en version originale.

Créé en 2016, le Man Booker International récompense le duo auteur-traducteur d'un ouvrage traduit en anglais et publié en Angleterre.

L'an dernier, le prix a été attribué à l'écrivain israélien David Grossman et à la traductrice Jessica Cohen pour le roman A Horse Walks Into a Bar. Ils se sont partagé une somme d'environ 90 000 $ CAN.

Les finalistes seront dévoilés le 12 avril et l'identité du gagnant sera annoncée le 22 mai.