L'actualité des livres

Les meilleurs livres jeunesse selon les libraires

On a dévoilé cette semaine les lauréats des Prix des libraires 2018, dans la catégorie jeunesse. Juste à temps pour la semaine de la relâche scolaire, souligne-t-on ! Du côté du Québec, les gagnants sont L'oiseau de Colette d'Isabelle Arsenault (La Pastèque), Mammouth Rock d'Eveline Payette et Guillaume Perreault (La courte échelle) ainsi que 1re Avenue d'Émilie Rivard (Espoir en canne). Les lauréats hors Québec sont : Le bain de Berk de Julien Bézat (Pastel), Pax et le petit soldat de Sara Pennypacket et Jon Klassen (Gallimard Jeunesse) et Rage d'Orianne Charpentier (Gallimard). Chaque lauréat recevra une bourse de 3000 $ du Conseil des arts de Montréal, partenaire de ce prix depuis sa création.

Écrivain public, saison 2

Mardi à 18 h 30, au Théâtre Outremont, sera présentée en grande première la saison 2 de la bouleversante série Écrivain public, d'après le roman de Michel Duchesne. Réalisée par Éric Piccoli, Écrivain public met en vedette Emmanuel Schwartz dans la peau d'un écrivain qui offre ses services d'écrivain public aux personnes d'un centre communautaire menacé par les coupes en pleine période d'austérité budgétaire. Les fonds amassés lors de cette soirée seront versés à la Fondation pour l'alphabétisation. La saison 2, qui comprend cinq épisodes de 25 minutes, sera offerte sur tv5.ca dès le 7 mars.

Le Mois de la poésie à Québec

Mars signifie le Mois de la poésie à Québec, qui se place cette année sous le signe de « la résistance ». « À l'adversité bien sûr, la météo sans aucun doute, la nonchalance évidemment, mais surtout, surtout, résister parce que c'est un acte de vie, une prise d'opposition, une parole pour le bien de l'autre et du bien commun », souligne Jacques Blanchet, coordonnateur de ce 11e Mois de la poésie, qui proposera des spectacles, des lectures, des lancements et des conférences. Il y aura Je suis nous.

Vous êtes je de Jacques Lessard, entre autres, le 4 mars, un spectacle, avec le musicien Devil Dandy à l'accompagnement sonore, inspiré du Discours du grand sommeil de Jean Cocteau.

À L'AGENDA

6 mars

Lancement de quatre livres de poésie (Les Herbes rouges) : Suie, de Jean-Sébastien Huot, La très grande science des adieux du poète russe Ossip Mandelstam, d'André Roy, Faire crier les nuages, de Roger Des Roches, et Le revers, de Roxane Desjardins. Librairie Le Port de tête, à 18 h.

8 mars

Double lancement d'Amélie Hébert (Les grandes surfaces, Le lézard amoureux) et Carole Forget (Langue de départ, Éditions Triptyque). Librairie Le Port de tête, à 18 h.

SUR LES RAYONS

6 mars

Crépuscules, Joël Casséus (Le Tripode)

Comme résonne la vie, Hélène Dorion (Bruno Doucey)

Stand By - Saison 1, Daniel Vuataz, Aude Seigne et Bruno Pellegrino (ZOE)

La leçon de Rosalinde, Mustapha Fahmi (La Peuplade)

7 mars

Requiem pour une muse perdue, Chantal Desrochers et José Claer (Éditions de l'interligne)

8 mars