Nicole Brossard honorée

Le festival a créé le prix Violet Metropolis pour récompenser chaque année «un auteur issu de la communauté canadienne LGBTQ pour souligner la qualité de l'ensemble de son oeuvre et sa contribution à la littérature issue de cette communauté au Québec et au Canada».

Accompagné d'une bourse de 5000 $, le prix Violet sera remis en alternance à un auteur dont l'oeuvre est écrite en français et à un auteur dont l'oeuvre est écrite en anglais. Cette année, le jury a reconnu en la poétesse, romancière et essayiste Nicole Brossard «l'écrivaine exigeante et intègre, sa contribution aux lettres québécoises notoire, notamment en poésie».

Le 20e Festival Metropolis bleu se déroulera à Montréal, du 26 au 29 avril 2018.